Научная конференция памяти Савелия Ямщикова начала работу в «Михайловском»

12:42, 18 июля 2026, ПАИ

Научная конференция «Музей. Реставратор. Реставрация» памяти историка искусства, реставратора, заслуженного деятеля искусств России Савелия Ямщикова сегодня, 18 июля, начала работу в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

В программу чтений нынешнего года включены восемь докладов и сообщений, подготовленных исследователями из Москвы, Санкт-Петербурга и Пушкинских Гор. Кроме того, заочно в чтениях принимают участие два реставратора из Болгарии, из Регионального исторического музея в городе Шумене.

Помимо сугубо профессиональных вопросов (таких, например, как история комплектования и реставрации мебели в московском Государственном музее А. С. Пушкина или опыт применения масла чайного дерева в процессах дезинфекции и превентивной деятельности на материалах органического происхождения в музеях, библиотеках и архивах), на конференцию вынесен ряд выступлений, которые, вне сомнения, заинтересуют всех, кто интересуется отечественной историей и культурой. Это, например, обзор и анализ отдельных и серийных иллюстраций к пушкинскому роману «Евгений Онегин» в коллекциях «Михайловского» или рассказ о Н. П. Панафидине, тверском помещике, двоюродном брате Анны, Алексея и Евпраксии Вульфов, и его портрете, который сейчас впервые показывают посетителям Пушкинского заповедника в мемориальной усадьбе «Тригорское».

Помимо пленарных заседаний, которые начались в музее сегодня, завтра, 19 июля, участники конференции присоединятся к литии по рабу Божию Савве (8 октября 1938, Москва, СССР – 19 июля 2009, Псков) на городище Воронич и побывают на кураторском показе выставки «Круг чтения обитателей Тригорского: Алексей Николаевич Вульф», – новой экспозиции из выставочно-исследовательского проекта музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

В Пушкинском заповеднике напомнили, что статьи и заметки, подготовленные по итогам выступлений на конференции «Музей. Реставратор. Реставрация», планируются к публикации в одном из ближайших выпусков научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана». Это издание выходит в свет силами Пушкинского заповедника с 1996 года и на сегодня насчитывает уже 113 выпусков.