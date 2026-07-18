Грозы и дожди обещают синоптики в Псковской области 19 июля

12:30, 18 июля 2026, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области в воскресенье, 19 июля. Ночью без существенных осадков, а днём пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть ветер южных, юго-западных направлений со скоростью 7-12 метров в секунду, при грозе местами порывы будут достигать 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит +13...+18 градусов, а днём – +22...+27.

Атмосферное давление будет низким.