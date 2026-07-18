Фестиваль «Сенокосная пора»: что ждёт жителей и гостей Палкинского района

10:46, 18 июля 2026, ПАИ

Фестиваль деревенской культуры «Сенокосная пора» состоится в деревне Васильево Палкинского района уже сегодня, 18 июля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Фестиваль начнётся в 13:00. В ходе него запланирован концерт фольклорных коллективов, демонстрация традиционных подворий с угощениями по старинным рецептам. Будут работать интерактивные зоны с воспроизведением этапов сенокоса (кошение, ворошение, сбор сена в копну), а также пройдёт дефиле в народных костюмах и массовый хоровод.

Все желающие смогут посетить ярмарку местных фермерских продуктов и изделий народных промыслов, а ещё принять участие в мастер-классах (гончарное дело, плетение из лозы, вышивка, роспись).

Мероприятие организует администрация Палкинского муниципального округа, Псковский областной центр народного творчества и Палкинское районное досуговое объединение с целью возрождения народных традиций и организации семейного досуга.