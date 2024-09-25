Артамон Змеевик наступил по народному календарю: что можно и нельзя делать в этот день

07:20, 25 сентября 2024, ПАИ

25 сентября по народному календарю отмечается память священномученика Автонома, который в IV веке служил епископом в Италии, пишет портал calend.ru.

Как гласит история, проповедник обратил в христианство очень много язычников. Вскоре из верующих образовалась целая община, для которой Автоном построил и освятил храм. Император Диоклетиан, который поощрял гонения на христиан, велел схватить проповедника, но Автоному удалось скрыться от преследователей.

После этого священник долгое время занимался проповедями. Но однажды его новообращённые разрушили идольское капище, а язычники, пожелав отомстить христианам, напали на храм и убили святого Автонома.

На Руси Автонома прозвали Артамоном Змеевиком. Считалось, что в день его памяти змеи вереницами ползут из полей в леса, готовясь уйти под землю, чтобы переждать зиму.

В этот день нельзя было ругать попусту детей, красить и стричь волосы, громко с кем-либо спорить, сплетничать, ходить в лес. Также нужно было остерегаться змей и не использовать лекарства, в составе которых есть змеиный яд.

В то же время в этот день рекомендовали избегать тяжёлой работы, творить добрые дела во славу Божию, делать заготовки на зиму из ягод.