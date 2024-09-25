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Боты атакуют: мошенники используют новый способ для обмана россиян

Жителей России начали обманывать при помощи чат-ботов поддельных банков, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные компаний по кибербезопасности.

Фото: ПАИ

На фишинговых сайтах, которые пользователи принимают за официальные страницы банков, потенциальных жертв встречает бот. Он якобы даёт доступ к инвестиционной платформе популярного банка, а также обещает взять на себя ежедневный анализ финансового рынка и автоматическое совершение сделок по продаже и покупке акций. Для старта работы такого бота-брокера пользователя просят предоставить личные данные, отправить деньги и ждать прибыли.

В итоге вложенные средства остаются у мошенников и граждане не получают обещанной прибыли.

Чтобы убедить россиян вложить деньги, злоумышленники давят на чувство упущенной выгоды и желание заработать. При этом сайты с такими ботами сделаны в дизайне, который похож на популярные банки, а в названии использован схожий URL, отмечают эксперты.

О том, что такое кибербезопасность и зачем учить этому детей, читайте в специальном материале ПАИ здесь.

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