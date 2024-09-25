Боты атакуют: мошенники используют новый способ для обмана россиян

07:59, 25 сентября 2024, ПАИ

Жителей России начали обманывать при помощи чат-ботов поддельных банков, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные компаний по кибербезопасности.

На фишинговых сайтах, которые пользователи принимают за официальные страницы банков, потенциальных жертв встречает бот. Он якобы даёт доступ к инвестиционной платформе популярного банка, а также обещает взять на себя ежедневный анализ финансового рынка и автоматическое совершение сделок по продаже и покупке акций. Для старта работы такого бота-брокера пользователя просят предоставить личные данные, отправить деньги и ждать прибыли.

В итоге вложенные средства остаются у мошенников и граждане не получают обещанной прибыли.

Чтобы убедить россиян вложить деньги, злоумышленники давят на чувство упущенной выгоды и желание заработать. При этом сайты с такими ботами сделаны в дизайне, который похож на популярные банки, а в названии использован схожий URL, отмечают эксперты.

О том, что такое кибербезопасность и зачем учить этому детей, читайте в специальном материале ПАИ здесь.