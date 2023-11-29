Что такое кибербезопасность и зачем учить этому детей

22:47, 29 ноября 2023, ПАИ

Время не стоит на месте, и дети с каждым годом становятся всё раньше и раньше пользователями интернета. Однако вместе с развитием информационных технологий появляется намного больше мошеннических схем и недостоверной информации. Дети – одна из наиболее уязвимых групп у мошенников. Важно, чтобы ребёнок умел отличать правдивую информацию от фейков, а также мог защитить себя в интернете. Об этом – в материале ПАИ.

Сейчас сложно представить подростка без телефона, планшета или ноутбука, и не всегда родители ребёнка знают, чем он занимается в интернете. Необходимо, чтобы родитель вместе с ребёнком изучал вопросы кибербезопасности, ведь технологии играют большую роль в жизни современного человека, и чем раньше он начнёт разбираться в этой сфере, тем лучше.

Важно понимание родителя, что с современными технологиями не надо бороться, а надо уметь разбираться в них, чтобы они приносили пользу и являлись помощником, а не источником негативных воздействий.

«Выключай телефон и ложись спать»

Помимо того, что родитель должен вместе с ребёнком изучать вопросы кибербезопасности, ему должно быть интересно, чем ребёнок занимается в интернете.

Об этом говорили и эксперты в медиацентре ПАИ во время круглого стола, посвящённого детской кибербезопасности.

«Родители не вникают, что делает ребёнок, во что играет. Родитель приходит либо с негативом сразу – «выключай», «ложись спать», «делай уроки». Родители сами начинают кибербуллить своих детей, и та история правильного воспитания в этот момент стирается. Родителям нужно тоже, помимо детей, проводить лекции и рассказывать, как в таких ситуациях нужно вести себя с детьми, объяснять, смотреть и следить за тем, что происходит в их интернет-пространстве», – подчеркнул заместитель председателя Федерации компьютерного спорта Псковской области Давид Мошура.

Важно понимание родителя, что с современными технологиями не надо бороться, а надо уметь разбираться в них, чтобы они приносили пользу и являлись помощником, а не источником негативных воздействий.

Здесь важна обоюдность, ведь часто и сам ребёнок не хочет идти навстречу родителям и рассказывать о проблемах в интернете.

«Ребята редко рассказывают об этом взрослым, которые могли бы дать самый правильный совет – заблокировать эту страничку, удалить всё и обратиться в полицию, если усматривают там унижение или клевету и так далее – это всё-таки уголовно наказуемое деяние», – заметила уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова.

С удивлением для себя Наталия Соколова обнаружила, что родительские чаты в последнее время пестрят историями о кибербуллинге.

А может, киберспорт?

Зачастую родители отрицательно реагируют на то, что подросток играет в компьютерные игры днями и ночами. Но, возможно, стоит найти компромисс? Может, отдать его в киберспорт?

В Псковской области существует Федерация компьютерного спорта Псковской области. Основной целью организации является развитие компьютерного спорта в регионе как нового вида спортивной деятельности и специальной подготовки человека к соревнованиям на базе компьютерной техники.

Организация помогает молодёжи реализовываться в их любимом деле, правильно выстраивает досуг. Благодаря Федерации компьютерного спорта ребята имеют возможность участвовать в российских и международных соревнованиях.

Ребёнок останется не только доволен тем, что занимается своим любимым делом, но и узнает о важности кибергигиены и кибербезопасности. Помимо этого, ребят научат правильно разделять время, которое подросток проводит в игре, чтобы это не перетекало в зависимость.

«Мы стараемся проводить лекции в двойном формате. Первое – это основы кибергигиены, такие простые истины. Мы не загружаем детей томами, которые они не смогут запомнить, а рассказываем что-то основное: отличать фейковые новости, не переходить по ссылкам, не распространять данные о банковской карте. Также говорим про киберзависимость, на примере рассказываем, сколько занимаются спортсмены, когда подготовка к соревнованиям идёт, и дополнительно стараемся устраивать мини-турниры», – рассказал председатель Федерации компьютерного спорта Псковской области Василий Демидов.

Увлечения нужно переводить на профессиональный уровень, считает Давид Мошура. «Спорт даёт общение, связи с людьми и так далее. Главное – не ломать психику ребёнку, когда родитель начинает отбирать, наказывать, отключать интернет», – сказал он.

Однако, если ребёнок съезжает по успеваемости в школе, перестаёт выходить на улицу, постоянно сидит в компьютере, то это уже является проблемой и, возможно, стоит обратиться к психологу.

Исходя из мнения экспертов, самое главное – диалог. Родителям и подросткам важно разговаривать, важно находить точки соприкосновения и решать вопрос вместе, ведь это поможет избежать большого количества проблем.

Киберпространство – новая реальность

Тема кибербезопасности с каждым годом становится всё популярнее. Появляются различные организации, которые борются с кибермошенничеством и кибербуллингом, а также общаются с населением, как это делают и государственные структуры, ведомства и организации.

Киберпространство – это теперь наша новая реальность, заявила Наталия Соколова, и это действительно так. Опасность в интернете никуда не исчезнет, но общими силами делается всё возможное, чтобы её стало меньше. Сейчас главная задача – это то, чтобы обходить эту опасность и разбираться в ней.

Напомним, что ранее школьница из Пскова рассказала о поступающих в соцсетях киберугрозах, а правоохранители назвали два основных вида вовлечения детей в киберпреступления.

Ранее сообщалось, что обязательные уроки кибербезопасности планируют ввести в школах России.