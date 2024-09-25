Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области назначен новый природоохранный прокурор

Советника юстиции Юрия Кравченко назначили на должность Псковского природоохранного межрайонного прокурора Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в областной прокуратуре.

Советника юстиции Юрия Кравченко назначили на должность Псковского природоохранного межрайонного прокурора Псковской области. Фото: пресс-служба Псковской областной прокуратуры

Новую должность он будет занимать в течение пяти лет.

Ранее Юрий Кравченко проходил службу в должности прокурора Печорского района Псковской области.

Напомним, что ранее на должности природоохранного межрайонного прокурора был Павел Михайлов. Он ушёл из жизни в июне 2024 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 сентября 2024

Столетний юбилей отметил ветеран из Новоржева
25 сентября 2024

Фонарь устанавливают на улице Ленина в Пскове
25 сентября 2024

Подписчики СберПрайм сэкономили более 130 млрд рублей
25 сентября 2024

Серьёзные инфекции и последствия: чем опасны магазинные пельмени
25 сентября 2024

37 нарушений на узлах учёта газа зафиксировали метрологи «Газпром межрегионгаз Псков» за девять месяцев
25 сентября 2024

В Псковской области назначен новый природоохранный прокурор
25 сентября 2024

Заместители руководителя Управления Росреестра по Псковской области станут гостями программы «Среда обитания»
25 сентября 2024

Развитие Гдовского района обсудил губернатор Михаил Ведерников с активом муниципалитета

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...