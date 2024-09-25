В Псковской области назначен новый природоохранный прокурор
Советника юстиции Юрия Кравченко назначили на должность Псковского природоохранного межрайонного прокурора Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в областной прокуратуре.
Новую должность он будет занимать в течение пяти лет.
Ранее Юрий Кравченко проходил службу в должности прокурора Печорского района Псковской области.
Напомним, что ранее на должности природоохранного межрайонного прокурора был Павел Михайлов. Он ушёл из жизни в июне 2024 года.
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