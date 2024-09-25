В Псковской области назначен новый природоохранный прокурор

13:05, 25 сентября 2024, ПАИ

Советника юстиции Юрия Кравченко назначили на должность Псковского природоохранного межрайонного прокурора Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в областной прокуратуре.

Новую должность он будет занимать в течение пяти лет.

Ранее Юрий Кравченко проходил службу в должности прокурора Печорского района Псковской области.

Напомним, что ранее на должности природоохранного межрайонного прокурора был Павел Михайлов. Он ушёл из жизни в июне 2024 года.