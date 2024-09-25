Фонарь устанавливают на улице Ленина в Пскове
Фонарь устанавливают на улице Ленина в Пскове, сообщает корреспондент ПАИ.
Вчера здесь согнулись три фонарных столба из-за того, что грузовик зацепил провода.
После этого на участке перекрыли движение для автомобилей.
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