Фонарь устанавливают на улице Ленина в Пскове

13:55, 25 сентября 2024, ПАИ

Фонарь устанавливают на улице Ленина в Пскове, сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





Вчера здесь согнулись три фонарных столба из-за того, что грузовик зацепил провода.

После этого на участке перекрыли движение для автомобилей.