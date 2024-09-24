Улица Ленина в Пскове перекрыта для движения
Улица Ленина в Пскове перекрыта для движения в обе стороны, специалисты ликвидируют последствия утреннего происшествия, передаёт корреспондент ПАИ.
Напомним, что сегодня грузовик задел провода и погнул фонари у дома № 11/4 на улице Ленина.
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