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Общество

Улица Ленина в Пскове перекрыта для движения

Фото здесь и далее: ПАИ

Улица Ленина в Пскове перекрыта для движения в обе стороны, специалисты ликвидируют последствия утреннего происшествия, передаёт корреспондент ПАИ.

Напомним, что сегодня грузовик задел провода и погнул фонари у дома № 11/4 на улице Ленина.

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