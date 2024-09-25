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Общество

Умер звезда сериала «Солдаты» Роман Мадянов

Российский актёр театра и кино Роман Мадянов умер на 63-м году жизни, сообщила телеведущая Екатерина Стриженова в своём Telegram-канале в среду, 25 сентября.

Более подробная информация о смерти артиста уточняется.

Роман Мадянов родился 22 июля 1962 года в Дедовске Московской области. В 1984 году он окончил Государственный институт театрального искусства (ГИТИС). Ещё студентом начал играть в Московском театре имени Маяковского. В 1985 году был призван в ряды Советской армии, служил в войсках ракетно-космической обороны. После службы, в 1987 году, вернулся в театр.

Сыграл около 30 ролей, в том числе в спектаклях «Закат» (Лёвка), «В кольце тишины» (Грибов), «Банкрот» (Подхалюзин), «Горбун» (Онек), «Дети Ванюшина» (Ванюшин), «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» (Клавдий), «Валенсианские безумцы» (Мартин) и другие.

Роман Мадянов очень много снимался в кинофильмах и телесериалах. Среди них – «Марш Турецкого», «Дальнобойщики», «Убойная сила», «Участок», «Штрафбат», «Солдаты», «Охота на изюбря», «12», «Каникулы строгого режима», «Легенда № 17», «Наша Russia. Яйца судьбы», «Домашний арест» и другие.

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