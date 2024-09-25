11-летний ребёнок пропал в Великих Луках

15:35, 25 сентября 2024, ПАИ

11-летний Михаил Максименко пропал в Великих Луках, сообщили ПАИ в поисковом отряде «След».

Ребёнок проживает в Центре помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на улице Щорса в Великих Луках.

Мальчик ушёл сегодня в 9:25 из школы № 2, и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Он был одет в синюю школьную форму, светлую рубашку, кроссовки с белой подошвой. С собой у него был чёрно-белый рюкзак.

Всех, кто обладает какой-либо полезной информацией, просят сообщить об этом по телефону 8-911-376-76-76.