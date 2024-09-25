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Политика

Александр Хлопков дал высокую оценку работе облизбиркома на сентябрьских выборах

Главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков высоко оценил работу региональной избирательной комиссии во время сентябрьских выборов в 2024 году. Об этом сообщает корреспондент ПАИ с заседания общественного совета, который проходит сегодня, 25 сентября.

Фото: ПАИ

«Хочу отметить работу территориальных избирательных комиссий и участковых избирательных комиссий, которые были вовлечены в прошедшие выборы. Мы с вами видели креативный подход к привлечению и информированию избирателей, видели открытость к политическим партиям и средствам массовой информации. Мы видели серьёзные усилия для обеспечения порядка и безопасности. Коллеги поработали и поработали хорошо», – отметил Александр Хлопков.

Высокий уровень организации избирательного процесса – один из краеугольных камней в легитимности, подчеркнул он.

«Но также важным элементом легитимности является и конкурентность. Все ли 13 кампаний мы можем назвать высококонкурентными? Такой вопрос задать себе должны все, кто здесь находится. Конечно, все прорабатывают вопрос отбора кандидатов, подготовку документов, сопровождение агитационной информационной кампании. Это большой труд. Здесь критиковать может тот, кто не посвящён. Любой, кто прошёл не одну кампанию, понимает, что это большая работа», – сказал Александр Хлопков.

Напомним, на территории Псковской области проходило 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября).

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