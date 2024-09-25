Фестиваль ГТО среди госслужащих и депутатов Псковской области пройдёт 27 сентября

17:32, 25 сентября 2024, ПАИ

Фестиваль ГТО среди муниципальных государственных гражданских служащих Псковской области, а также депутатов законодательных органов области и местного самоуправления состоится в Дедовичах 27 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

В фестивале поучаствуют команды из 17 муниципалитетов, а также сборная правительства Псковской области. Всего около 100 участников.

Соревнования пройдут по семи возрастным ступеням ГТО. В программу вошли наклон вперёд, подтягивания или рывок гири для мужчин и сгибание рук для женщин, поднимание туловища, бег на 2 000 и 3 000 метров.

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