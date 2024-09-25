Посвящённый Дню работников лесного хозяйства круглый стол прошёл в Стругокрасненском округе

23:01, 25 сентября 2024, ПАИ

В районном Стругокрасненском доме культуры состоялся круглый стол, посвящённый Дню работников лесного хозяйства и лесоперерабатывающей промышленности. Об этом пишет районная газета «Струги».

Собравшихся поприветствовали глава Стругокрасненского муниципального округа Александр Волков и председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов.

О текущей пожарной ситуации в Псковской области доложил директор ГАО ПО «Противопожарный лесной центр» Олег Черней.

О взаимодействии органов местного самоуправления и лесничества в сфере обеспечения пожарной безопасности лесов, а также об эффективности лесовосстановления и цифровизации лесного хозяйства – внедрении системы ФГИС ЛК с 1 января 2025 года ~ рассказал заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Дмитрий Петров.

В этом году в муниципалитете появились два новых арендатора – Дедовичская лесная компания и «Оскоинвест», руководители которых Олег Малышев и Виталий Абакумов рассказали о своей работе.

Разговор не ограничился прослушиванием докладов, в ходе встречи были озвучены вопросы жителей Стругокрасненского округа.

После деловой части перешли к торжественной. Почётные грамоты и благодарственные письма администрации Стругокрасненского муниципального округа и комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области за добросовестную работу, за значительный вклад в проведение государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов получили труженики лесного хозяйства муниципалитета.

Председатель районного совета ветеранов Любовь Яковлева поздравила собравшихся с праздником и поблагодарила ветеранов за участие в районном смотре-конкурсе «Ветеранское подворье», а некоторых руководителей организаций, оказавших помощь в проведении этого мероприятия, наградила благодарственными письмами.

Завершилось торжество праздничным концертом, который подарили работники и участники художественной самодеятельности районного Дома культуры.