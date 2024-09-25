«Любовь как оголённый провод»: стихи о любви и романсы прозвучат в псковской библиотеке

23:18, 25 сентября 2024, ПАИ

Поэтическая акция, приуроченная к 65-летию со дня рождения поэта Геннадия Кононова, состоится в читальном зале Псковской центральной городской библиотеки 29 сентября. Организаторы акции назвали её «Любовь как оголённый провод». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Поэтическая акция «Кононов на Конной» впервые прошла в 2018 году и с тех пор проводится ежегодно. 29 сентября друзья и поклонники творчества поэта соберутся уже в седьмой раз.

«С лирическим героем текстов Кононова слушатели вслед за чтецами совершат путешествие по страницам сборников поэта и по звуковым дорожкам альбомов. Первый альбом известного псковского музыканта, доцента кафедры русского языка и русского языка как иностранного ПсковГУ Вадима Андреева на стихи его друга Геннадия Кононова назывался «Про жизнь и про любовь» (1998). Потом были «Позвони мне из рая», «Встречи случайные», «Сальвадор» и «Только имя твоё». Из 100 текстов поэта, положенных на музыку, большая часть, конечно, о любви», – отметили организаторы.

Гостей ждут в библиотеке по адресу ул. Конная, д. 6 в воскресенье, 29 сентября, в 15:00.

Добавим, что 30 сентября 2024 года Геннадию Кононову могло бы исполниться 65 лет, но осталось навсегда 44. Поэт умер 22 июня 2004 года, 20 лет назад. За два десятилетия друзья поэта провели более 30 мемориальных мероприятий, посвящённых поэзии Геннадия Кононова: первые три вечера памяти прошли в городе Пыталово, где он жил, а с 2007 года вечера поэзии стали проходить в Пскове. Выпадали годы, когда встречи друзей и поклонников творчества поэта проводились даже в трёх разных аудиториях и в двух городах – Пскове и Себеже.

В библиотеке на Конной в разные годы проходили презентации двух сборников поэта: «На русских путях» (2009) и «Издранное» (2019). А первое знакомство читателей с поэзией Геннадия Кононова состоялось осенью 2007 года в клубе «Лира».