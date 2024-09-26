Защищающий от мошенников при выдаче кредитов закон разрабатывают в Госдуме

08:18, 26 сентября 2024, ПАИ

Закон о приостановке банками выдачи кредитов, если будут основания считать, что заемщик оформляет его под воздействием мошенников, разрабатывает Госдума совместно с Центральным банком. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финрынку, председателя совета Ассоциации банков России Анатолия Аксакова.

Законопроект будет дополнительной защитой от мошенников, отметил он.

При этом для реализации инициативы необходимо разработать методику, по которой банки смогут определить, что клиент обратился за кредитом под воздействием мошенников.

«Это важно, чтобы не было ошибки и приостановка не затронула заемщиков, которым срочно нужны деньги, скажем, на лекарства или операцию. Ведь срок получения кредита увеличится», – пояснил Анатолий Аксаков.

Такая методика разрабатывается совместно с Центробанком.

«В принципе, понимание есть. Думаю, что осенью этот законопроект будет внесен в Госдуму», – заявил депутат.