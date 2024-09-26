День бесплатной юрпомощи организуют в Псковской области

09:31, 26 сентября 2024, ПАИ

День бесплатной юридической помощи социально незащищённым гражданам проведёт Псковское региональное отделение Ассоциации юристов России 27 сентября, сообщили ПАИ в организации.

В этот день граждане смогут получить юридическую помощь в виде устного правового консультирования по любому вопросу (за исключением коммерческих сделок и уголовного права). Все консультации пройдут в порядке живой очереди, предварительной записи не требуется. Консультации будут проводить профессиональные юристы – члены регионального отделения Ассоциации юристов России.

Консультацию можно получить на улице Ленина, 7 в Пскове. Дополнительная информация по телефону 8-953-235-67-67.

Приём также будет организован в 12 «точках доступа» (vk.com/alrf_pskov?w=wall-211810659_48), открытых в районах в рамках проекта «Территория права 2.0», поддержанного Фондом президентских грантов. В районах можно будет записаться на онлайн-консультацию с юристом.