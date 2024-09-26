Новые специалисты трудоустраиваются в больницы Псковской области

10:01, 26 сентября 2024, ПАИ

Новые специалисты трудоустраиваются в медучреждения Псковской области, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Врач-педиатр Патимат Камалова трудоустроилась в Пыталовский филиал Островской межрайонной больницы. Она окончила Дагестанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ в Махачкале.

Помимо этого, в кардиологическое отделение Великолукского филиала Псковской областной клинической больницы трудоустроилась врач-кардиолог Екатерина Ленгерт. Она окончила Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова Минздрава России и ординатуру по кардиологии.

Новый врач-рентгенолог Ксения Гаврилова пришла работать в Порховскую межрайонную больницу, окончив НовГУ имени Ярослава Мудрого по специальности «лечебное дело».