Более 80 пострадавших на производстве псковичей оздоровились в санаториях с начала года

10:54, 26 сентября 2024, ПАИ

86 псковичей, пострадавших на производстве, прошли лечение в реабилитационных центрах Социального фонда России с начала 2024 года. Об этом ПАИ сообщили в отделении Социального фонда России по Псковской области.

Жители области восстанавливались в специализированных многопрофильных центрах, где есть необходимые условия не только для физического, но и социального и психологического восстановления.

Санаторно-курортное лечение в центрах можно проходить ежегодно. Для выдачи путёвки нужна рекомендация медико-социальной экспертизы о необходимости восстановления в центре. Социальный фонд компенсирует проезд до центра, оплачивает дополнительный отпуск и проживание сопровождающего, если это требуется.

Для получения путёвки на лечение необходимо подать заявку через сайт «Госуслуги» или лично в клиентской службе отделения. Центр реабилитации подбирается с учётом медицинских показаний.

Псковичи могут задать дополнительные вопросы по телефону контакт-центра: 8-800-200-00-98 (звонок бесплатный) с понедельника по четверг с 8:30 до 18:00, в пятницу – с 8:30 до 15:30.

Также консультацию можно получить на официальных страницах регионального отделения СФР в социальных сетях.