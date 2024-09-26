Обновлённую библиотеку «Родник» открыли в Пскове

12:08, 26 сентября 2024, ПАИ

Обновлённую библиотеку «Родник» открыли в Пскове после ремонта в четверг, 26 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ

























Сегодня площадку посетил глава города Борис Елкин.

Напомним, что ремонт в библиотеке провели в рамках президентского нацпроекта «Культура». Здесь установили новые стеллажи, пуфы, мультимедийное оборудование.