Обновлённую библиотеку «Родник» открыли в Пскове
Обновлённую библиотеку «Родник» открыли в Пскове после ремонта в четверг, 26 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
Сегодня площадку посетил глава города Борис Елкин.
Напомним, что ремонт в библиотеке провели в рамках президентского нацпроекта «Культура». Здесь установили новые стеллажи, пуфы, мультимедийное оборудование.
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