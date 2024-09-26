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Проектно-образовательная программа «Хакатон» стартовала в Псковской области

Проектно-образовательная программа «Хакатон» стартовала в Псковской области. Как сообщили ПАИ в региональном комитете по молодёжной политике, лаборатория «Хакатон» – это бесплатная проектно-образовательная программа, в рамках которой студенты-архитекторы, дизайнеры среды и ландшафтные архитекторы вместе с опытными наставниками создадут уникальные проекты по улучшению городской среды.

  • Проектно-образовательная программа «Хакатон» стартовала в Псковской области
    Фото: Константин Красильников
  • Проектно-образовательная программа «Хакатон» стартовала в Псковской области
    Фото: Константин Красильников
  • Проектно-образовательная программа «Хакатон» стартовала в Псковской области
    Фото: Константин Красильников
  • Проектно-образовательная программа «Хакатон» стартовала в Псковской области
    Фото: Константин Красильников
  • Проектно-образовательная программа «Хакатон» стартовала в Псковской области
    Фото: Константин Красильников
  • Проектно-образовательная программа «Хакатон» стартовала в Псковской области
    Фото: Константин Красильников
  • Проектно-образовательная программа «Хакатон» стартовала в Псковской области
    Фото: Константин Красильников
  • Проектно-образовательная программа «Хакатон» стартовала в Псковской области
    Фото: Константин Красильников
  • Проектно-образовательная программа «Хакатон» стартовала в Псковской области
    Фото: Константин Красильников
  • Проектно-образовательная программа «Хакатон» стартовала в Псковской области
    Фото: Константин Красильников
  • Проектно-образовательная программа «Хакатон» стартовала в Псковской области
    Фото: Константин Красильников
  • Проектно-образовательная программа «Хакатон» стартовала в Псковской области
    Фото: Константин Красильников
  • Проектно-образовательная программа «Хакатон» стартовала в Псковской области
    Фото: Константин Красильников
  • Проектно-образовательная программа «Хакатон» стартовала в Псковской области
    Фото: Константин Красильников
  • Проектно-образовательная программа «Хакатон» стартовала в Псковской области
    Фото: Константин Красильников
  • Проектно-образовательная программа «Хакатон» стартовала в Псковской области
    Фото: Константин Красильников

Студентам из Пскова, Самары, Казани, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, Москвы и Санкт-Петербурга предстоит разработать своё видение развития проектируемых территорий в Локнянском и Новоржевском муниципальных округах, Плюсском, Усвятском и Дновском районах. Итог работы они презентуют команде губернатора Псковской области и главам муниципалитетов.

С 26 по 28 сентября на проектируемых территориях участники будут общаться с местными жителями и экспертами, сделают необходимые замеры, после чего в течении месяца будут создавать и дорабатывать свои проекты.

Кураторами участников проекта выступят десять экспертов. Это архитекторы из Москвы, Санкт- Петербурга, Пскова и Новгорода.

«Программу подготовили насыщенную, три дня плотной и интенсивной работы. Мы с вами побываем в ряде муниципалитетов Псковской области, где вам предстоит интересная работа по разработке дизайн проектов общественных территорий и мемориалов. Со своей стороны приложим все усилия, чтоб реализовать проекты в ближайшие годы», – обратился к участникам врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев.

Молодых архитекторов и дизайнеров ждёт погружение в ландшафтную архитектуру и архитектуру общественных пространств, изучение специфики работы с конкурсными проектами по развитию инфраструктуры и благоустройству малых городов. Для развития важных навыков в этой сфере ребятам подготовили дополнительную образовательную программу – это экскурсия по Пскову, лекции, нетворкинги, питчинги и тренинги.

Отметим, что проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

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Проектно-образовательная программа «Хакатон» стартовала в Псковской области

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