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Общество

96% псковского зерна соответствует высоким показателям качества

96% зерна, собранного в Псковской области, соответствует высоким показателям качества. Об этом ПАИ сообщили в Санкт-Петербургском филиале Центра оценки качества зерна.

96% псковского зерна соответствует высоким показателям качества. Фото: ПАИ

В рамках государственного мониторинга зерна специалисты исследовали более 96 тысяч тонн пшеницы (95 % от общего объёма собранного урожая). При этом урожайность пшеницы в этом году составляет около 40 центнеров на гектар.

Кроме высокой урожайности фиксируется и высокое качество выращенного урожая. По результатам проведённых исследований 96 % псковской пшеницы имеют высокие качественные показатели и соответствуют третьему-четвёртому классу.

«На сегодняшний день из общего объёма пшеницы, проверенной в рамках государственного мониторинга зерна, исследовано для целей декларирования более 65 тыс. тонн, и качество и безопасность псковской пшеницы находится на высоком уровне», – сообщила директор Санкт-Петербургского филиала Центра оценки качества зерна Анита Милехина.

Кроме того, среднее содержание белка и клейковины в пшенице, выращенной в этом году сельскохозяйственными предприятиями Псковской области, остаётся на уровне значений прошлого года и находится в интервале 12–14% и 23–28% соответственно.

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