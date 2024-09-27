Модернизация в действии: как с помощью новой техники решаются ключевые вопросы сельского хозяйства

09:53, 27 сентября 2024, ПАИ

О работе на земле, новом витке развития предприятия, перспективах и планах – в интервью с директором по развитию СПК «Исса» Оксаной Нани.

Как всё начиналось

– Оксана Васильевна, СПК «Исса» специализируется на разведении молочного крупно-рогатого скота и производстве молока. С чего все началось?

– Предприятие, а когда-то оно было колхозом «Исса», имеет 80-летнюю историю. За это время менялись организационно-правовые формы, были взлеты и падения. Мой отец приехал сюда работать в 1991 году после окончания Идрицкого сельхозтехникума и Великолукского сельхозинститута, трудился главным зоотехником. Сейчас он руководит предприятием. Множество историй, связанных с хозяйством, сохранилось в нашей в семье: как он привозил корма из Прибалтики, и как с чистой прибыли за год была построена половина домов в поселке. Сейчас это наш семейный бизнес – все здесь трудимся.

– Главное, хозяйство никогда не закрывалось. И сейчас, знаю, модернизируете ферму. Каковы масштабы? Я имею ввиду, само молочное стадо, посевные площади и культуры. Ведь предприятие достаточно крупное.

– Сейчас предприятие проходит новый виток развития: строительство дополнительных площадок, модернизация существующей фермы, приобретение племенного скота. Высокопородное стадо насчитывает 1 160 голов и из них 720 – дойные. В течение года дойное стадо должно увеличиться до девятисот голов. У нас около трёх тысяч гектаров земли. Выращиваем для кормов кукурузу, многолетние травы, гороховую смесь. Кстати, в этом году с начала весенне-полевых работ ввели в оборот более 1000 гектаров залежных земель с помощью нового трактора.

О мощностях и качестве

– Это наш, российский трактор?

– Да. Это отечественный производитель Ростсельмаш, кстати, очень известный бренд. Компания – крупный российский производитель агромашин. У нас вся имеющаяся техника достаточно новая, приобреталась в последние три года. Самым мощным был трактор в 200 лошадиных сил. Теперь – Ростсельмаш 2400, у которого 430 лошадиных сил.

– Именно по этим критериям его и выбрали?

– Поскольку мы выходим на новые площади, увеличиваем скорость обработки почвы, к технике нужно присоединять тяжелые устройства, которые помогают быстрее и качественнее обрабатывать почву. И вот выбор пал на этого производителя.

– Сколько он у вас уже отработал?

– Приобрели в конце февраля, с марта начал работать, то есть прошел все весенне-полевые работы, около тысячи моточасов. Самое, главное, мы получили совершенно другую скорость и проходимость. Спарка колес позволяет не нарезать грунт, уменьшает давление на почву при раннем выходе на весенне-полевые работы. Подготовка почвы идет активнее, и работы заканчиваются раньше. Единственное пожелание производителям — обратить внимание на шумоизоляцию, подкорректировать этот момент. Ну, и по отзывам механизаторов, очень приятно, что в кабине установлен кондиционер. И это очень важно.

– Сельхозработы ещё в разгаре или заканчиваете?

– Ещё нужно обработать поля, которые остались после уборки кукурузы на силос, чтобы в следующем году начинать раннюю посевную. Новая техника, конечно, задействована.

– Если подводить результаты урожайности, планы оправдались?

– Результаты налицо. Урожайность овсяно-гороховой силосной смеси составила от 10 до 20 центнера с гектара, кукурузного силоса – более 45 центнера с гектара. Кукуруза оказалась в рамках ожидаемого, а вот овёс – горох чуть ниже запланированного. Ожидали больше, но некоторые поля в этом году попали в засуху.

– Если говорить о модернизации, прогрессе, то производительность труда выросла благодаря модели этого трактора?

– В нашем случае от 25 до 50 гектаров в смену. Планируем увеличивать эффективность используемого трактора. Пока наш Ростсельмаш 2400 выполняет несколько операций, – это работа с тяжелыми дисками, обработка почвы с помощью бороны и вспашка земли. Планируется приобретение дополнительного навесного оборудования, чтобы трактор был более универсальным, и мог выполнять больше задач.

О решённой задаче

– К такой крупной покупке подходили, конечно, очень ответственно. Что было решающим?

– Мы рассматривали Китай, Беларусь и Ростсельмаш. Если выбирать между ценой и качеством, это один из немногих вариантов, которые вообще можно выбрать именно сейчас, когда мы переходим к следующему этапу развития, когда требуется ежегодная обработка большего количества полей, и без мощной техники просто не обойтись. Кстати, пока трактор гарантийный, затраты на обслуживание небольшие и со слов механизаторов двигатель этой модели стал более экономичным по расходу топлива по сравнению с предыдущей моделью такой мощности. Недочеты своевременно исправляются, с запчастями проблем нет и не было. Кстати, это также был один из основополагающих критериев, чтобы техника своевременно могла обслуживаться, и запчасти были в наличии. Пока все хорошо. Задача выполнена, в следующем году планируем его ещё больше загрузить работой, так как посевные площади будем увеличивать.

– Вы бы посоветовали другим сельхозпроизводителям покупать технику этой компании?

– Знаете, прежде чем покупать Ростсельмаш 2400, мы связывались с другими хозяйствами, интересовались, как он работает. Да, его однозначно можно рекомендовать, и в случае необходимости можно приехать к нам, посмотреть агромашину в работе.

– В ваших планах имеются подобные приобретения или пока остановитесь?

– Мы планируем увеличение количества тракторов и техники, рассматриваем Ростсельмаш, как основного поставщика.

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