Причал с прокатом лодок и катамаранов построят в Пскове
Причал с прокатом лодок и катамаранов построят в Пскове. Тему развития туристской инфраструктуры обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с председателем регионального комитета по туризму Мариной Егоровой сегодня, 26 сентября.
В скором времени в Пскове возле парка аттракционов «Волшебная гора» инвестор построит причал, где, помимо стоянки водного транспорта, будут различные активности, отметил глава региона.
«Мы договаривались, чтобы там был прокат лодок, водных велосипедов-катамаранов, сапов. Кроме того, нужно продумать маршрут, который свяжет несколько прибрежных локаций. Было бы здорово, если бы средство передвижения можно было взять и оставить в любом из этих мест», – сказал Михаил Ведерников.
Ранее сообщалось, что более миллиона поездок совершили туристы в Псковскую область с начала года.
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