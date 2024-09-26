Актуальные вопросы системы образования обсудил Борис Елкин с руководителями псковских общеобразовательных учреждений

23:07, 26 сентября 2024, ПАИ

Руководители всех общеобразовательных учреждений Пскова собрались, чтобы обсудить актуальные вопросы псковской системы образования. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«Время показало, что подобный диалог полезен и эффективен. По итогам предыдущей встречи выполнены практически все поручения. И на этот раз разговор оказался предметным. Например, школе № 16 поможем с заменой глубинного насоса. Обсудили и общие для всех школ потребности: в учебниках в связи с новыми образовательными стандартами и в ремонте компьютерной техники. Одной из тем разговора стала возможность школ участвовать в грантовых конкурсах и привлекать дополнительные средства на своё развитие, а также использовать внебюджетные источники финансирования, к примеру в дополнение к бесплатным коммерческие группы продлённого дня. Оказалось, что такая услуга востребована у родителей», – сказал Борис Елкин.

Он также отметил, что актуальным остаётся вопрос загруженности школ. Помимо уже строящихся учреждений на улице Киселёва и Инженерной, в Пскове необходимо планировать новые стройки. Сейчас проводится работа по поиску подходящих для этих целей земельных участков, отметил глава Пскова.