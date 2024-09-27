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Употребление сосисок и развитие рака: как связаны эти вещи

Регулярное употребление сосисок и обработанного мяса в целом увеличивает риск развития колоректального рака, деменции и ишемической болезни сердца. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Людмилу Сухорукову из Видновской клинической больницы Минздрава Московской области.

В 2015 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала обработанное мясо как канцероген первой группы, что означает наличие убедительных доказательств его связи с раком. Исследования показали, что ежедневное потребление около 50 граммов обработанного мяса – это эквивалент одной средней сосиски – связано с повышением риска колоректального рака на 18%, обратила внимание врач.

Она также отметила, что регулярное употребление сосисок может быть связано с риском других видов рака, таких как рак молочной железы (увеличение на 6%) и рак легких (увеличение на 12%). Кроме того, каждая 50-граммовая порция обработанного мяса в день повышает риск ишемической болезни сердца на 18%. Это объясняется высоким содержанием соли и насыщенных жиров, которые могут привести к повышению артериального давления и развитию атеросклероза, пояснила Людмила Сухорукова.

Каждые дополнительные 25 граммов обработанного мяса в день могут увеличить вероятность деменции более чем на 40%. В то же время обычное мясо может оказывать противоположный эффект, подчеркнула врач.

Определить безопасное количество колбасы и сосисок непросто, но в любом случае эти продукты не следует считать полезными из-за их высокого содержания соли и жира. Врач порекомендовала заменять их другими источниками белка.

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