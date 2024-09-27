Почти 600 вакансий на осенней ярмарке трудоустройства предложили псковские работодатели
599 вакансий на осенней ярмарке трудоустройства предложили работодатели на ярмарке трудоустройства в кадровом центре «Работа России» в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.
Вакансии представили как крупные ведомства, так и федеральные компании. Среди работодателей были заводы, банки, предприятия различного профиля, ведомства и другие. Для посетителей работали различные площадки – локация для молодёжи, мастер-классы по составлению резюме, зона деловой игры «Кадры» и другие.
Ярмарку трудоустройства посетило более 240 человек. По итогам общения работодателей с соискателями было достигнуто 53 договорённости о повторном собеседовании с целью трудоустройства. Помимо этого, 137 студентов последних курсов заполнили анкеты, предложенные специалистами кадрового центра.
Напомним, деятельность кадровых центров «Работа России» реализутся благодаря президентскому национальному проекту «Демография».
Почти 600 вакансий на осенней ярмарке трудоустройства предложили псковские работодатели
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