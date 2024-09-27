Почти 600 вакансий на осенней ярмарке трудоустройства предложили псковские работодатели

11:34, 27 сентября 2024, ПАИ

599 вакансий на осенней ярмарке трудоустройства предложили работодатели на ярмарке трудоустройства в кадровом центре «Работа России» в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Вакансии представили как крупные ведомства, так и федеральные компании. Среди работодателей были заводы, банки, предприятия различного профиля, ведомства и другие. Для посетителей работали различные площадки – локация для молодёжи, мастер-классы по составлению резюме, зона деловой игры «Кадры» и другие.

Ярмарку трудоустройства посетило более 240 человек. По итогам общения работодателей с соискателями было достигнуто 53 договорённости о повторном собеседовании с целью трудоустройства. Помимо этого, 137 студентов последних курсов заполнили анкеты, предложенные специалистами кадрового центра.

Напомним, деятельность кадровых центров «Работа России» реализутся благодаря президентскому национальному проекту «Демография».