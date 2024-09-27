Лучшие комиссии по делам несовершеннолетних наградили в Псковской области

12:24, 27 сентября 2024, ПАИ

Итоги регионального конкурса «Лучшая комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав» подвели на расширенном заседании межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Лучшей комиссией по делам несовершеннолетних признана комиссия ПДН Пскова, которая была удостоена первого места. Вера Емельянова отметила активную позицию муниципалитета в профилактической работе с несовершеннолетними и их семьями.

Второе место заняла комиссия ПДН Опочецкого муниципального округа, а замыкает тройку лидеров комиссия Стругокрасненского муниципального округа.