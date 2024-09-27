Месячник по благоустройству стартует в Пскове с 1 октября

11:21, 27 сентября 2024, ПАИ

Осенний месячник по благоустройству пройдет в Пскове. Соответствующее постановление опубликовано на портале нормативных правовых актов региона.

Мероприятие проходит для повышения уровня благоустройства, улучшения санитарного состояния городских территорий и создания комфортных условий проживания населения на территории Пскова.

Месячник по благоустройству и санитарной уборке территории в городе начнется 1 октября и продлится до 31 октября.