Месячник по благоустройству стартует в Пскове с 1 октября
Осенний месячник по благоустройству пройдет в Пскове. Соответствующее постановление опубликовано на портале нормативных правовых актов региона.
Мероприятие проходит для повышения уровня благоустройства, улучшения санитарного состояния городских территорий и создания комфортных условий проживания населения на территории Пскова.
Месячник по благоустройству и санитарной уборке территории в городе начнется 1 октября и продлится до 31 октября.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
27 сентября 2024
Почти 600 вакансий на осенней ярмарке трудоустройства предложили псковские работодатели
27 сентября 2024
Александр Котов: Работа воспитателя требует уважения к личности ребёнка и интереса к жизни
27 сентября 2024
Воспитателей и сотрудников дошкольных учреждений поздравил с праздником Михаил Ведерников