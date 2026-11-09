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Суд отклонил апелляции экс‑работников бухгалтерии из Великих Лук по делу о хищении

Псковский областной суд не нашёл оснований для удовлетворения апелляционных жалоб бывших работников бухгалтерии муниципального предприятия в Великих Луках, осуждённых за присвоение и растрату денег. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото: ПАИ

Экс-работники использовали своё служебное положение и присвоили денежные средства в особо крупном размере.

Установлено, что великолучанка, являясь директором одного из муниципальных предприятий в Великих Луках, предложила своему заместителю, исполняющей обязанности главного бухгалтера, бухгалтеру по начислению заработной платы, бухгалтеру-кассиру участвовать в хищении денежных средств муниципального предприятия под видом доплат и премий к окладу, не предусмотренных коллективным договором предприятия, без согласия собственника имущества – администрации Великих Луки. Все перечисленные лица согласились с предложением руководителя и, объединившись в организованную группу, с января 2013 по август 2016 года похитили 13 272 956 рублей. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от двух лет четырёх месяцев до пяти лет условно с возложением в период испытательного срока предусмотренных законом обязанностей.

Осуждённые просили суд об оправдании, однако суд оставил обвинительный приговор в части признания их виновными в совершении данного преступления без изменения. Вместе с тем в связи с истечением срока давности уголовного преследования в суде апелляционной инстанции осуждённые освобождены от назначенного приговором суда наказания.

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