День избирательных комиссий празднуют в Псковской области
Торжественное мероприятие, посвященное Дню избирательных комиссий в Псковской области, проходит в деревне Родина Псковского района, передает корреспондент ПАИ.
«Своим трудом вы вносите значимый вклад в формирование избирательной системы региона. Этот важный государственный институт способствует сохранению внутренней политической стабильности и легитимности власти, укреплению государственности, демократических основ избирательного процесса», – подчеркнул председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.
Напомним, на территории Псковской области проходило 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября). Со всеми новостями можно познакомиться в нашем специальном сюжете.
Развитие Гдовского района обсудил губернатор Михаил Ведерников с активом муниципалитета
Какие вызовы встанут перед главой региона в ближайшее время, рассказал Александр Котов
Александр Котов: В состав Плюсского окружного Собрания депутатов вошли опытные и подготовленные люди