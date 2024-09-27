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Политика

День избирательных комиссий празднуют в Псковской области

Торжественное мероприятие, посвященное Дню избирательных комиссий в Псковской области, проходит в деревне Родина Псковского района, передает корреспондент ПАИ.

День избирательных комиссий празднуют в Псковской области. Фото: ПАИ

«Своим трудом вы вносите значимый вклад в формирование избирательной системы региона. Этот важный государственный институт способствует сохранению внутренней политической стабильности и легитимности власти, укреплению государственности, демократических основ избирательного процесса», – подчеркнул председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Напомним, на территории Псковской области проходило 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября). Со всеми новостями можно познакомиться в нашем специальном сюжете.

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