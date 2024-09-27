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Происшествия

Пскович украл телефон, оставленный ребёнком в магазине

Житель Пскова украл из магазина телефон, который там оставил ребёнок, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

В июле вечером пскович покупал продукты в магазине самообслуживания. После оплаты товара, он пошёл к выходу, но на покупательской стойке он заметил мобильный телефон. Убедившись, что рядом никого нет, он положил телефон к себе в пакет с продуктами и пошёл домой.

Дома мужчина понял, что телефон заблокирован. Он достал из него сим-карту и выкинул её, а телефон хотел отнести в сервис, чтоб его разблокировали.

Через три дня к нему на выходе из магазина подошли полицейские, которые доставили его в отдел полиции. Там он признался в краже телефона, а затем вернул его.

Телефон принадлежал 16-летнему ребёнку, который забыл его на покупательской стойке, пока складывал купленный товар в пакет.

Пскович обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до двух лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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