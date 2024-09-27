Более пяти тысяч членов избирательных комиссий Псковской области принимают поздравления

14:12, 27 сентября 2024, ПАИ

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню избирательных комиссий Псковской области, прошло в Доме культуры посёлка Родина Псковского района. Поздравить членов избиркомов с профессиональным праздником, учреждённым в регионе три года назад, собрались представители законодательной, исполнительной, муниципальной власти, политических партий и общественных объединений. От Псковского областного Собрания депутатов в мероприятии участвовал вице-спикер Игорь Дитрих, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов















































































Чествование членов избиркомов началось с видеообращения губернатора Михаила Ведерникова. «В нашей области членами избирательных комиссий являются более пяти тысяч человек, ещё почти 40 специалистов работают в составе аппарата, в том числе обеспечивая бесперебойную работу автоматизированной системы «Выборы». Заслуженные учителя и врачи, труженики сельского хозяйства, военнослужащие, многодетные родители, волонтёры, спортсмены – всё это люди избирательной системы, которые после основной работы занимаются организаций голосования. Это непростой труд», – сказал глава региона Михаил Ведерников, напомнив, что только в текущем году в регионе прошло 13 избирательных кампаний, в которых приняли участие 25 тысяч избирателей. Губернатор подчеркнул, что региональная избирательная система уверенно идёт в ногу со временем. «Благодаря вам область стала одним из первопроходцев внедрения дистанционного электронного голосования. Мы стали первым регионом страны, где такая технология была реализована в муниципальной кампании. В регионе впервые были организованы мобильные избирательные участки вблизи пограничных переходов. У нас же зародился первый в стране форум территориальных избирательных комиссий. Всё это стало возможным благодаря труду каждого из вас», – поблагодарил за добросовестный труд членов избиркомов Михаил Ведерников.

По поручению губернатора председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов вручил членам избиркомов региональные награды.

Поздравление депутатского корпуса областного Собрания депутатов членам избирательных комиссий озвучил вице-спикер Игорь Дитрих.

«Право граждан избирать и быть избранными является основным и обязательным элементом демократического государства. Участие в выборах – реальная возможность повлиять на управление государством, проявить гражданскую позицию, изменить свою жизнь и развитие страны в лучшую сторону. Избирательные комиссии создают условия для свободного волеизъявления граждан, обеспечивают конкурентные прозрачные выборы», – сказал парламентарий. Игорь Дитрих отметил, что во многом от ответственного отношения к делу членов избиркомов зависит легитимность избирательного процесса и формирование органов власти всех уровней, а также обратил внимание на готовность региональной избирательной системы к внедрению инноваций.

«Но ваши добрые сердца, приветливые улыбки и лучезарные глаза никогда не заменят ни ДЭГ, ни искусственный интеллект», – завершил выступление Игорь Дитрих и вручил членам избиркома благодарности Псковского областного Собрания депутатов.

Руководитель областного избиркома Игорь Сопов также поздравил коллег с профессиональным праздником, напомнив о трёх последних важных избирательных кампаниях: выборах губернатора Псковской области, президента России и ряда муниципальных кампаний.

«Самое важно для нас, наших избирателей, кандидатов политических партий – все эти выборные кампании прошли без единой жалобы. Это говорит о профессионализме людей, которые работают в избирательной системе. Большое вам спасибо за добросовестный труд», – обратился к коллегам председатель избирательной комиссии области. Игорь Сопов также поблагодарил губернатора за внимательное отношение к избирательной системе, областное Собрание и лично спикера – за поддержку законодательных инициатив, а также глав муниципальных образований за помощь в организации выборов.

Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом.