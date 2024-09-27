Почти 30 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области за неделю

16:54, 27 сентября 2024, ПАИ

29 человек, в том числе восемь детей, пострадали от укусов клещей с 19 по 26 сентября, сообщили ПАИ в региональном управлении Роспотребнадзора.

Чаще всего с начала сезона от укусов клещей страдали жители Пскова и Великих Лук – 751 жалоба и 252 обращения за помощью соответственно. Меньше всего случаев присасывания клещей было зафиксировано в Пыталовском районе – всего десять случаев с начала сезона.

Всего в 2024 году было зарегистрировано 11 случаев иксодового клещевого боррелиоза, в том числе у двух детей, а также 11 случаев клещевого вирусного энцефалита, в том числе у пяти детей.

Отметим, что первый в регионе случай присасывания зарегистрировали 19 марта. По данным на 27 сентября, с начала сезона 2 534 жителя Псковской области обратились в медицинские учреждения по поводу укусов клещей.