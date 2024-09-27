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Происшествия

Более 80 тысяч рублей украла из кассы продавщица магазина в Псковском районе

Продавец-кассир из магазина в Псковском районе украла из кассы более 80 тысяч рублей, сообщили ПАИ в прокуратуре муниципалитета.

Более 80 тысяч рублей украла из кассы продавщица магазина в Псковском районе. Фото: ПАИ

Установлено, что с 29 февраля по 8 апреля 2024 года 36-летняя псковичка, будучи продавцом-кассиром в магазине в деревне Борисовичи Псковского района, систематически изымала из кассы деньги. Всего она украла более 80 тысяч рублей.

Женщина признана виновной в совершении преступления по части 1 статьи 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновной). Суд назначил ей наказание в виде 120 часов обязательных работ. Приговор суда вступил в законную силу.

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