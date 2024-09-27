Координационный совет «Движения первых» состоялся в Островском районе

16:41, 27 сентября 2024, ПАИ

Муниципальный координационный совет, посвящённый взаимодействию с «Движением первых», состоялся в Островском районе. Об этом ПАИ сообщили в организации.

В работе совета приняли участие глава Островского района Дмитрий Быстров, представители комитета по молодёжной политике Псковской области, начальник отдела координации работы с европейской частью департамента регионального взаимодействия «Движение первых» Байса Муканова и руководитель Псковского регионального отделения «Движения первых» Мария Тучак.

Ключевой темой обсуждения стали результаты деятельности районного отделения организации. На совете приняли решение об открытии первичных отделений движения на базе учреждений культуры и дополнительного образования Островского района.

«Движению первых» оказывается всесторонняя поддержка на территории Островского района, что позволяет ему активно развиваться и достигать новых высот, отметили в организации.