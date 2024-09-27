И. о. директора Псковской областной филармонии назначен Александр Боярков

18:07, 27 сентября 2024, ПАИ

Директор школы креативных индустрий Александр Боярков назначен на должность исполняющего обязанности директора Псковской областной филармонии. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом ПАИ.

Назначение на данную должность произошло 25 сентября, уточнил Александр Боярков. «Я отработал почти десять лет заведующим Большим концертным залом филармонии, поэтому с коллективом знаком довольно неплохо», – подчеркнул он.

Также Александр Боярков заметил, что пока рано говорить о намеченных планах: «Пока вникаю, прошло только три дня».

Напомним, ранее руководителем филармонии была Марина Николаева: она возглавляла учреждение с ноября 2023 года.