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Общество

И. о. директора Псковской областной филармонии назначен Александр Боярков

Директор школы креативных индустрий Александр Боярков назначен на должность исполняющего обязанности директора Псковской областной филармонии. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом ПАИ.

Александр Боярков. Фото: ПАИ

Назначение на данную должность произошло 25 сентября, уточнил Александр Боярков. «Я отработал почти десять лет заведующим Большим концертным залом филармонии, поэтому с коллективом знаком довольно неплохо», – подчеркнул он.

Также Александр Боярков заметил, что пока рано говорить о намеченных планах: «Пока вникаю, прошло только три дня».

Напомним, ранее руководителем филармонии была Марина Николаева: она возглавляла учреждение с ноября 2023 года.

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