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Культура

О своём подходе к работе рассказала новый руководитель Псковской областной филармонии Марина Николаева

О своём подходе к работе на новой должности рассказала директор Псковской областной филармонии Марина Николаева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 10 января.

Марина Николаева: «Та установка, с которой я сейчас подхожу к работе, – то, что каждый человек уникален». На фото Марина Николаева. Фото: Андрей Степанов / «Псковская правда»

«Та установка, с которой я сейчас подхожу к работе, – то, что каждый человек уникален», – сказала Марина Николаева.

«Я думаю, моё назначение – это удача и жизненная, и профессиональная. Мне поступило предложение от председателя комитета по культуре Псковской области Ольги Тимофеевой. Я воспринимала это как честь и как большую ответственность. Филармония – одно из центральных культурных учреждений и для Пскова, и для региона в целом. Конечно, это большая ответственность и вызов. Я с большим энтузиазмом смотрю в будущее», – отметила директор областной филармонии.

Коллективу учреждения нового руководителя представил её предшественник Сергей Жаворонок. «Мы познакомились с ансамблем «Псков», симфоническим оркестром, административным коллективом, который хоть и небольшой, но очень дружный. Мне очень приятно сейчас работать. Буду знакомиться ещё, потому что весь коллектив огромный – более 100 человек», – поделилась Марина Николаева.

В ноябре 2023 года Сергей Жаворонок покинул пост директора Псковской областной филармонии. Новым руководителем филармонии стала Марина Николаева, ранее занимавшая руководящие должности в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

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