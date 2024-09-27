День воспитателя и дошкольных работников отметили в Псковском педагогическом комплексе

18:09, 27 сентября 2024, ПАИ

Торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику – Дню воспитателя и дошкольных работников, прошло в пятницу, 27 сентября, в Псковском педагогическом комплексе. От имени депутатов Псковской городской Думы участников мероприятия с праздником поздравила заместитель председателя Думы, депутат Ольга Федорова, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской городской Думы.

«Настоящий воспитатель подобен творцу. Он может воспитать в ребенке личность, заложить основы мировоззрения. В основе вашей профессии лежит любовь к детям, умение найти подход к каждому ребенку. Спасибо за сложный, ответственный, каждодневный труд. Крепкого вам здоровья, благополучия, оптимизма и дальнейших успехов!».

Кроме того, ряд работников поощрили благодарственными письмами председателя городской Думы.