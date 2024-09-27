95-летний юбилей празднует жительница Куньи Александра Борисова

19:39, 27 сентября 2024, ПАИ

95-летний юбилей празднует жительница Куньи Александра Борисова сегодня, 27 сентября. Об этом сообщил глава Куньинского района Олег Лебедев в своём телеграм-канале.

«Вместе с руководителем социальной службы Мариной Морозовой поздравили юбиляршу, передали ей приветственный адрес президента Владимира Владимировича Путина и памятный подарок от правительства Псковской области.

Александра Борисова – труженик тыла и ветеран труда, человек, которого в нашем посёлке знают и уважают очень многие. Во время войны она трудилась в колхозе: пахала на быках, ухаживала за скотиной, работала в поле, а после Победы, в период восстановления страны из руин, – на лесозаготовках. В шестидесятых годах Александра Ниловна переехала в Кунью, работала в заготконторе, а потом в течение 36 лет в общепите.

За плечами ветерана большая жизнь, прожитая достойно, в созидательном труде и заботе о близких людях. Теперь заботой и вниманием родные окружают её саму, помогают не унывать и не терять интерес к жизни», – сказал Олег Лебедев, пожелав юбилярше крепкого здоровья, бодрости и сил.