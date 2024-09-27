В Псковской области прошёл массовый рейд по выявлению автомобилей, принадлежащих должникам
Судебные приставы провели массовый рейд по выявлению автотранспортных средств, принадлежащих должникам на праве собственности. Об этом ПАИ сообщили в УФССП России по Псковской области.
Всего приставы проверили 4 475 автотранспортных средств. По результатам проверки 42 автомобиля подвергнуты акту описи и ареста, из них три изъяты на специализированную стоянку.
Изъятое имущество принадлежит должникам, имеющим крупные суммы задолженности по исполнительным производствам.
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