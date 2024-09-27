В Псковской области прошёл массовый рейд по выявлению автомобилей, принадлежащих должникам

20:59, 27 сентября 2024, ПАИ

Судебные приставы провели массовый рейд по выявлению автотранспортных средств, принадлежащих должникам на праве собственности. Об этом ПАИ сообщили в УФССП России по Псковской области.

Всего приставы проверили 4 475 автотранспортных средств. По результатам проверки 42 автомобиля подвергнуты акту описи и ареста, из них три изъяты на специализированную стоянку.

Изъятое имущество принадлежит должникам, имеющим крупные суммы задолженности по исполнительным производствам.