Великолучанин нашёл чужую банковскую карту и пошёл с ней за покупками
Житель Великих Лук расплачивался в магазине найденной банковской картой, сообщили ПАИ в прокуратуре города.
Установлено, что в конце июля 2024 года мужчина нашёл утерянную банковскую карту. Вместо того чтобы обратиться в отдел полиции с заявлением об обнаружении чужой банковской карты, великолучанин пошёл в магазин и купил там алкоголь и закуску на четыре тысячи рублей, оплатив покупку найденной картой.
Теперь великолучанин обвиняется в совершении преступления по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
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