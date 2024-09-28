Великолучанин нашёл чужую банковскую карту и пошёл с ней за покупками

11:59, 28 сентября 2024, ПАИ

Житель Великих Лук расплачивался в магазине найденной банковской картой, сообщили ПАИ в прокуратуре города.

Установлено, что в конце июля 2024 года мужчина нашёл утерянную банковскую карту. Вместо того чтобы обратиться в отдел полиции с заявлением об обнаружении чужой банковской карты, великолучанин пошёл в магазин и купил там алкоголь и закуску на четыре тысячи рублей, оплатив покупку найденной картой.

Теперь великолучанин обвиняется в совершении преступления по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.