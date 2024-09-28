Более полумиллиона рублей выманили мошенники у жителей Псковской области

14:20, 28 сентября 2024, ПАИ

Более полумиллиона рублей недосчитались жители Пскова, Великих Лук и Псковского района после телефонного общения с неизвестными. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, звонившие представлялись сотрудниками банковской сферы. Под предлогами предотвращения попыток незаконного оформления кредита и перевода денег собеседников мошенники завладели сбережениями псковичей. Также граждане попадались на ухищрения махинаторов при совершении в интернете купли-продажи товаров.

В итоге жители Псковской области лишились в общей сложности свыше 500 тысяч рублей. Они обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбуждённых уголовных дел.