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Происшествия

Садовую тачку, эхолот и навигатор украл острович из чужих домов

Жителя Островского района осудили за кражу с проникновением в дома, пишет газета «Островские вести».

В октябре 2023 года 65-летний острович отправился к дому своего знакомого в деревне Рагозино. С помощью отвёртки он выставил стекло в одном из окон и сквозь образовавшийся проём проник внутрь дома. Оттуда он вынес медные провода от удлинителей, холодильника, электрического чайника и другие.

Затем он проник в сарай, откуда украл садовую тачку. Всего он нанёс хозяину дома ущерб почти на 4,5 тысячи рублей.

В ноябре 2023 года мужчина с помощью молотка разбил окно в другом доме в деревне Рогозино. Оттуда он похитил навигатор и эхолот. Ущерб составил более 15 тысяч рублей.

На судебном заседании острович вину в совершении преступлений полостью признал.

Островский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступлений по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на два года три месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

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