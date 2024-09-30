Садовую тачку, эхолот и навигатор украл острович из чужих домов
Жителя Островского района осудили за кражу с проникновением в дома, пишет газета «Островские вести».
В октябре 2023 года 65-летний острович отправился к дому своего знакомого в деревне Рагозино. С помощью отвёртки он выставил стекло в одном из окон и сквозь образовавшийся проём проник внутрь дома. Оттуда он вынес медные провода от удлинителей, холодильника, электрического чайника и другие.
Затем он проник в сарай, откуда украл садовую тачку. Всего он нанёс хозяину дома ущерб почти на 4,5 тысячи рублей.
В ноябре 2023 года мужчина с помощью молотка разбил окно в другом доме в деревне Рогозино. Оттуда он похитил навигатор и эхолот. Ущерб составил более 15 тысяч рублей.
На судебном заседании острович вину в совершении преступлений полостью признал.
Островский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступлений по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на два года три месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
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