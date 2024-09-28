Три человека пострадали в ДТП с участием трактора в Новоржевском районе

17:54, 28 сентября 2024, ПАИ

Три человека пострадали в результате ДТП с участием трактора в Новоржевском районе. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

На автодороге Сорокино – Выбор 31-летний водитель автомобиля Opel Vectra во время движения не соблюдал дистанцию с едущим впереди автомобилем и совершил столкновение с попутно идущим трактором Т-40М с прицепом под управлением 68-летнего водителя.

В результате ДТП пострадали три человека. Решается вопрос об их госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.