«Расплескалась синева»: псковские бойцы ВДВ совершили более 500 прыжков с парашютом
Псковские бойцы ВДВ совершили более 500 прыжков с парашютом из самолётов Ан-2 в рамках тренировок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Первая группа совершила пристрелочный прыжок с высоты 600 метров на площадку приземления. К выполнению подобного манёвра допускаются только опытные парашютисты-десантники, так как при снижении высоты бойцы практически не управляют парашютом.
После этого прошло массовое десантирование личного состава. «Десантники показали смелые и уверенные действия как в воздухе, так и при приземлении», – подчеркнули в ведомстве.
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