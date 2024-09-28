«Расплескалась синева»: псковские бойцы ВДВ совершили более 500 прыжков с парашютом

22:37, 28 сентября 2024, ПАИ

Псковские бойцы ВДВ совершили более 500 прыжков с парашютом из самолётов Ан-2 в рамках тренировок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Первая группа совершила пристрелочный прыжок с высоты 600 метров на площадку приземления. К выполнению подобного манёвра допускаются только опытные парашютисты-десантники, так как при снижении высоты бойцы практически не управляют парашютом.

После этого прошло массовое десантирование личного состава. «Десантники показали смелые и уверенные действия как в воздухе, так и при приземлении», – подчеркнули в ведомстве.