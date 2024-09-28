Завершается реставрация Тарарыгиной башни Псково-Печерского монастыря
Завершается реставрация Тарарыгиной башни Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщается в Telegram-канале обители.
Ранее реставраторы проводили вычинку каменной и кирпичной кладки. Уже завершена подготовка к укреплению стен и фундаментов инъекционными растворами.
Изначально башня была круглой формы и носила название Зачудотворной. Во время осады шведскими войсками короля Густава Адольфа в 1615 году она была разрушена. После этого её восстановили уже четырёхугольной. Новое название было дано по фамилии купца, который пожертвовал деньги на её восстановление.
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