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Культура

Выставку Пушкинского заповедника «Откуда взялся Пушкин» представили в Минске

Выставку, подготовленную в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», открыли в Белоруссии, в Минской областной библиотеке имени А. С. Пушкина, вчера, 28 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Страница из книги Елены Абдулаевой «Откуда взялся Пушкин»

Экспозиция называется «Откуда взялся Пушкин» и представляет юным читателям и их родителям книжку с таким же названием – оригинальный рисованный путеводитель по Пушкинскому заповеднику для детей. Придумала и нарисовала его молодая московская художница, давний друг «Михайловского» Елена Абдулаева, подчеркнули в пресс-службе.

Незамысловатый сюжет книги – сказочное путешествие вместе с Александром Пушкиным. Поэт летает на серой цапле над Святогорским монастырём, над рекой Соротью и Савкиной горкой, над мемориальными усадьбами «Михайловское», «Тригорское» и «Петровское», иногда спускается, чтобы сделать какие-то заметки на память, видит разных людей – наших современников и тех, кто жил здесь в его время. Рисунки Елены Абдулаевой изобилуют деталями (представленные в музейных экспозициях предметы быта, костюмы пушкинской поры и проч.) и интересны читателям любого возраста.

«Судьба этого детского путеводителя сложилась весьма и весьма удачно. Почти тотчас же после выхода в свет в июне 2023 года он стал дипломантом международного конкурса «Образ книги», (номинация «Иллюстрации к изданиям Non-fiction»). Чуть позже, в сентябре того же года, в книжном магазине «Москва» на Тверской книга «Откуда взялся Пушкин» была удостоена звания «Издание месяца». А в нынешнем, юбилейном году эта работа Елены Абдулаевой в несколько изменённом относительно её первоначального варианта виде была переиздана силами Пушкинского заповедника, и сейчас гости могут найти её в книжных и сувенирных лавках «Михайловского» и увезти с собой», – рассказали в «Михайловском».

Напомним, что Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» активно сотрудничает с Минской областной библиотекой: её посетители уже могли видеть здесь фотовыставки «Завет внуку» памяти С. С. Гейченко и «В. Я. Курбатов. Писатель. Псковский гражданин». Сотрудничают музейщики из Пушкиногорья и со многими другими учреждениями культуры и образования Минска, Витебска, Полоцка, Орши и других городов союзного государства.

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