Культурные выходные прошли в Бежаницком районе

21:46, 29 сентября 2024, ПАИ

Акция «Культурные выходные» прошла в Бежаницком районе. В завершение программы перед гостями выступил ансамбль русской музыки «Псков», пишет районная газета «Сельская новь».

Мероприятия проходили с 27 по 29 сентября. Культурные выходные в Бежаницах открыли глава района Сергей Михеев, и. о. директора Псковского областного центра народного творчества Наталья Белова, а также представитель АНО «Псковкреатив» Семашко Лариса Николаевна.

В завершение программы сегодня, 29 сентября, перед гостями выступил ансамбль русской музыки «Псков» со своей концертной программой"Помнит сердце не забудет никогда», посвящённой 80- летию освобождения Псковской области от немецко-фашистских захватчиков.

«В программе прозвучали песни, которые до сих пор поддерживают историческую память и не дают забыть о Великом подвиге нашего народа. Прекрасное профессиональное исполнение песен Заслуженных артистов России Александра Либа и Натальи Александровой на музыку и стихи легендарных поэтов и композиторов никого из присутствующих не оставили равнодушными. ННародные песни замечательно исполнила Елена Федина, а также зрители прослушали инструментальные произведения в исполнении ансамбля, связанные с жизнью страны и народа», – пишет газета.

Артистов поблагодарила и тепло поприветствовала первый заместитель главы администрации района Елена Иванова.