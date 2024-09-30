В Псковской области женщина лишилась квартиры из-за дочери

10:15, 30 сентября 2024, ПАИ

Женщина потеряла квартиру из-за конфликта с дочерью в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

60-летняя жительница обратилась в суд с заявлением признать недействительным договор дарения квартиры своей дочери. Его они заключили в 2009 году.

Известно, что дочь в квартире не проживала и не платила за коммунальные услуги. Её мать с разрешения была зарегистрирована в этой квартире и проживала там до конфликта. В марте 2024 года между ними произошла ссора, и дочь выгнала мать из квартиры. Женщина подала заявление в суд признать договор дарения недействительным, потому что ей было негде жить, кроме этой квартиры.

Великолукский суд отказал в удовлетворении заявления, потому что женщина самостоятельно решила подарить жилплощадь, лично подписывала договор и присутствовала на оформлении документов. Позже стало известно, что после ссоры её дочь продала квартиру.

Заболеваний, из-за которых сделку могут признать недействительной, у женщины не нашли, добавили в суде.